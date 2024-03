Menina fica 5 h na fila de transplante e recebe coração em tempo recorde

Talissa conta que o coração da filha estava do tamanho do de um idoso de 75 anos no momento do diagnóstico. Em janeiro deste ano, já tinha dobrado de tamanho.

Encaminhada para um hospital em Bauru, Ana Lívia ficou internada na UTI por 14 dias e começou o tratamento medicamentoso. Porém, sem sinal de melhora, o transplante de coração era urgente.

No dia 27 de fevereiro, a menina foi transferida para a CardioPed Brasil, Centro do Coração da Criança do HCM.

"Fizemos todos os exames de coração e vimos que o órgão estava muito cansado", diz a cardiologista pediátrica Alexandra Regina Siscar Barufi, que atendeu a criança e atua com transplante de coração.

O último exame necessário para avaliar a possibilidade de transplante saiu na manhã do dia 8. Como estava tudo certo, logo Ana Lívia foi inserida na lista de espera.

Contra o tempo

Barufi diz que listou a menina por volta de 8h. Às 12h, a equipe recebeu uma oferta de consulta da central de transplantes, comunicando que havia um órgão disponível, mas tinha uma pessoa na frente de Ana Lívia.