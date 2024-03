Contra dengue, pesquisador brasileiro apresenta solução usando bactéria

Foi comprovado que, quando a bactéria está presente no mosquito, os vírus como o da dengue, Zika e chikungunya não se desenvolvem bem, reduzindo a sua transmissão.

O então programa “Eliminar a Dengue: Desafio Brasil” começava a dar seus primeiros passos.

Mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue. Imagem: Brasil Escola

É curioso pensar que há 13 anos não esperávamos pela chegada surpreendente e impactante da chikungunya e, logo depois, do vírus Zika, acometendo a milhões de brasileiros. Após as autorizações regulatórias dos órgãos federais, os ovos dos mosquitos Ae. aegypti puderam entrar no país e, assim, dar início ao estabelecimento de uma colônia nacional com a bactéria Wolbachia.

O financiamento do Ministério da Saúde e da Fundação Bill & Melinda Gates, naquele primeiro momento, foram cruciais para a realização das atividades em dois bairros nas cidades do Rio de Janeiro e Niterói: Tubiacanga e Jurujuba, respectivamente.

A população nos ouvia com certa descrença a princípio. Jamais poderiam pensar que soltando mosquitos conseguiríamos reduzir os casos de dengue. No entanto, com um trabalho incessante de comunicação e engajamento, as dúvidas foram se esvaindo e a aceitação da tecnologia pela população alcançava níveis próximos aos 90%.