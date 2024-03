Quais os riscos para a saúde de se enterrar pet no quintal de casa?

A veterinária explica que conforme a putrefação avança, as bactérias presentes no intestino do animal morto passam a se proliferar e colonizam todo o cadáver e o ambiente ao seu redor, como solo, água e plantas.

Além disso, nesse processo, há formação do chorume, líquido escuro que contém alta carga poluidora e odor forte nauseante, que com a ação das chuvas tende a se espalhar ainda mais, juntamente com sangue, secreções, atraindo baratas, ratos e moscas.

"Muito comum também é a prática do descarte indevido dos restos mortais de animais em lixeiras, considerada crime ambiental, que tem como pena reclusão de 1 a 4 anos e multa", adverte Sylvia Lemos Hinrichsen, infectologista e professora em biossegurança, controle de infecções e risco sanitário hospitalar da UFPE (Universidade Federal de Pernambuco).

Como dar fim digno ao pet e sem riscos

Quando um animal morre em clínica veterinária, o tutor pode pagar uma taxa para que se encaminhe o corpo para um serviço de cremação. Em casa, o ideal é que, "caso haja suspeita de zoonose, o tutor se dirija a uma clínica veterinária que possua serviço de patologia animal para se fazer uma necropsia", recomenda Cláudia Momo, acrescentando que "a Divisão de Vigilância de Zoonoses realiza esse exame apenas quando há relevância para a saúde pública".

Se o tutor optar apenas por dar fim aos restos mortais, as prefeituras oferecem um serviço gratuito de cremação para animais domésticos, mas é preciso se informar sobre os pontos de coleta ou retirada domiciliar com o Centro de Controle de Zoonoses.