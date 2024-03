Por que algumas pessoas precisam se levantar de noite para urinar?

Às vezes precisamos nos levantar tarde da noite para urinar Imagem: Satjawat Boontanataweepol/Getty Images

Efeitos da noctúria no cotidiano

A quantidade de sono recomendada para adultos é entre sete e nove horas por noite. Quanto mais vezes você tiver que se levantar durante a noite para ir ao banheiro, mais isso afeta a quantidade e qualidade do sono.

A redução do sono pode provocar aumento do cansaço durante o dia, falta de concentração, esquecimento, alterações no humor e comprometer o desempenho no trabalho.

Se você estiver perdendo qualidade do sono devido às idas noturnas ao banheiro, isso também pode afetar sua qualidade de vida.

Em casos mais graves, a noctúria pode ter um impacto semelhante sobre a qualidade de vida que diabetes, pressão alta, dor no peito e algumas formas de artrite. Além disso, interrupções frequentes na qualidade e quantidade do sono podem ter impactos de longo prazo na saúde.