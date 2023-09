Segurar xixi faz mal? Veja a partir de quanto tempo começam os riscos

Para as mulheres, o correto é não passar de 3 a 4 horas sem ir ao banheiro. Isto é, sentiu vontade, não fique segurando.

Problema é uma bactéria. Se ficar mais tempo do que isso sem ir ao banheiro, a mulher tem mais risco de ter infecção urinária. A principal bactéria causadora do problema precisa de mais ou menos quatro horas para colonizar o períneo (o espaço entre o ânus e a vagina) e entrar na uretra.

O jato do xixi empurra as bactérias para fora. Ao lavar a região, impede a infecção.

Homens (e mulheres): risco de distensão da bexiga

Já os homens não devem ficar mais de 4 a 5 horas sem urinar, ainda que, para eles, a infecção urinária nesses casos seja menos frequente.

A médio e longo prazo, porém, homens e mulheres podem ter distensão da bexiga. Com isso, as fibras musculares localizadas na parede do órgão perdem a capacidade de contrair a bexiga.