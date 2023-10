Inflar demais o pulmão é perigoso? 5 mitos e verdades sobre a respiração

A respiração é um movimento tão natural que a gente nem percebe que está fazendo. Mas você sabia que existe um jeito de inspirar e expirar que é considerado mais correto e eficiente do que outros?

O segredo de uma boa respiração está em usar principalmente o diafragma e o abdome, ao invés do peito. "O grande ponto da história é começar a prestar atenção na nossa respiração e fazer com que o ar não saia mais do tórax, mas, sim, do abdome", resumiu o psiquiatra Luiz Carlos Sampaio, no terceiro episódio da 9ª temporada do Conexão VivaBem.

De acordo com Sampaio, a maioria dos adultos respira de forma superficial, usando principalmente o peito, ao contrário do que fazem os bebês.