Nos EUA, rótulo de iogurte poderá dizer que produto previne diabetes tipo 2

A pesquisadora menciona ainda que estudos prévios apontam para uma possível ação estimulante na produção de insulina pelo leite. Embora esses achados não se apliquem diretamente ao consumo de iogurte, eles acrescentam elementos que podem contribuir para os potenciais benefícios do iogurte na manutenção de um peso saudável e na prevenção de doenças metabólicas.

Qual o consumo indicado?

A maioria dos estudos sugere que duas a três porções de 100 a 120 gramas por semana podem trazer benefícios para a saúde metabólica. No entanto, o consumo regular e a inclusão do iogurte em uma dieta equilibrada são mais relevantes do que apenas considerar a quantidade. Além disso, é crucial que as pessoas entendam as distinções entre iogurte e bebida láctea, já que o primeiro é composto apenas de leite e fermento lácteo, enquanto o outro geralmente contém aditivos e açúcar.

No que diz respeito aos iogurtes enriquecidos com proteínas, que estão bastante em voga no Brasil, a nutricionista orienta que os consumidores examinem a composição nutricional, pois geralmente eles apresentam uma quantidade significativa de carboidratos, o que pode não ser ideal para pessoas com diabetes. Além disso, conforme observado pela pesquisadora, esses produtos são mais apropriados para pessoas que necessitam aumentar sua ingestão de proteínas, como idosos ou pacientes com dificuldades de mastigação.