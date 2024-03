Por uso indevido da lente, ela teve parasita que come córnea e perdeu visão

"Não sei ao certo como peguei, mas foi pelo uso indevido da lente de contato. Aquela falta de cuidado, de dormir com a lente, lavar de um modo errado. Estou pagando um preço caro. Vocês não fazem ideia da dor. Eu tomo morfina de 3 em 3 horas e não passa. Minha vida parou." Foi assim que Nicole Géo contou como pegou um parasita que come córnea, em 2021. No vídeo publicado no TikTok, a cirurgiã dentista de Belo Horizonte (MG) compartilhou sua história para alertar usuários de lente.

"Quem tem conhecido que usa lente de contato, alerte. Se eu puder ajudar uma pessoa a não viver o que eu vivi, já é maravilhoso. Eu parei minha vida por quase dois anos", disse ela em outra publicação na rede social.

O parasita em questão é o protozoário Acanthamoeba spp. Ele é encontrado em ambientes aquáticos variados, como água doce, piscinas, banheiras e até na água da torneira. Como ele se alimenta de proteínas, costuma aderir às lentes de contato e depois "passar" para a córnea, a camada transparente que protege os olhos.