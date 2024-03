O que neurologistas fazem todos os dias para saúde do cérebro a longo prazo

Jantar saudável, cedo e em família

Para Guilherme Diogo, neurologista do Hospital São Luiz Itaim - Rede D'Or, a saúde do cérebro depende de cinco pilares na nossa rotina: o que você come, o quanto você exercita o corpo e a mente, quão bem você dorme, a forma como você socializa e como você controla o estresse.

Um exemplo de como tenta colocar esses fatores na rotina é a hora do jantar. "Quando vou montar o cardápio da semana, priorizo frutas, carnes brancas e evito alimentos industrializados. Todo mês tento aprender a cozinhar algo novo, uma forma prática de exercitar a mente. Tento jantar até 20h ou 20h30, para poder dormir entre 22h30 e 23h. Isso porque jantar muito próximo da hora de dormir pode causar insônia e piorar a qualidade do sono. Além disso, faço essa refeição junto com a família, pois é um momento para reduzirmos o estresse do dia e socializarmos com as pessoas que são importantes para mim", conta.

Atividades que dão prazer

Fabio Porto, doutor em neurologia pela USP (Universidade de São Paulo), acredita no poder das coisas simples, mas que frequentemente a gente esquece que precisa fazer. "Sempre tento assistir a um filme com a minha esposa e ler livros, especialmente sobre filosofia. Gosto muito do estoicismo. Outro ponto é tentar fazer pequenas folgas ou miniférias. Sair de São Paulo para descansar um pouco", diz.

Controle do estresse, atividade física regular e música

Para aliviar o estresse que a atividade médica acarreta, Edson Issamu Yokoo, neurologista da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo, é adepto do mindfulness, técnica que reduz a velocidade do fluxo de pensamentos, melhora o padrão respiratório e foca nas atividades do momento, impedindo que fatores externos e imprevisíveis atrapalhem a execução da tarefa.