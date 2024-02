Estudo mostra associação entre exercícios e volume do cérebro

"O estudo teve um número importante de participantes e os achados também têm significância científica forte, porém, são necessárias mais pesquisas para confirmar esses resultados e se eles teriam alguma correlação com proteção para doenças neurodegenerativas", ressalta o neurologista Marco Túlio Pedatella, do Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia (GO).

A mesma equipe de cientistas já havia constatado uma associação entre gordura corporal e volume cerebral em outro estudo. "A gordura visceral [que se acumula na barriga], tem correlação com alguns marcadores inflamatórios que podem provocar dano cerebral, além de estar relacionada com outras doenças como hipertensão, diabetes e doença aterosclerótica [acúmulo de gorduras, colesterol e outras substâncias nas paredes das artérias], que também aumentam risco de lesões cerebrais", diz Pedatella.

Nesse sentido, explica o neurologista, a atividade física é fundamental para controlar fatores de risco que podem contribuir para as alterações cerebrais.

"Hábitos de vida mais saudáveis, incluindo alimentação e controle do peso, são extremamente importantes para proteger o cérebro de boa parte das doenças neurodegenerativas, principalmente o Alzheimer. Além disso, a atividade física também traz benefícios em outras áreas, como a saúde cardiovascular", diz o especialista.

O neurologista ressalta que a prevenção da degeneração do cérebro envolve estímulos intelectuais, controle de fatores de risco - como hipertensão, diabetes e tabagismo - além de atividade física regular e relacionamentos sociais, entre outros. "Quanto maior a reserva cognitiva que cultivamos ao longo dos anos, maior a proteção no futuro", conclui o médico do Einstein.