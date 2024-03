Ir à feira, mudar disposição na geladeira: 6 dicas para comer mais vegetais

Quando for cortar e higienizar os alimentos, coloque-os em potes transparentes, de vidro ou acrílico, porque aí quando você for abrir a geladeira, já vai dar de cara com eles. No caso dos vegetais que não precisam ser refrigerados, deixe-os em lugares de circulação da casa, sendo um lembrete de que estão lá. Thaís Regina Barca de Moraes, pós-graduada em nutrição aplicada ao exercício físico pela USP

3. Varie as formas de preparo

Consumir um alimento sem variar a forma de preparo pode ser enjoativo. Uma grande vantagem dos vegetais é que eles podem ser servidos de diversas maneiras e adicionados a diferentes tipos de receita, como sopas, macarronadas, omeletes e focaccias. Use a criatividade —ou a internet, se estiver se sentindo pouco inspirado.

Colocá-los em sucos e vitaminas pode ser uma opção, mas nutricionistas também alertam para a perda de nutrientes durante o processo. "Ao bater os vegetais, boa parte das fibras são perdidas, assim como seu efeito na regulação do intestino também pode ser reduzido. Outros nutrientes mais sensíveis, como vitaminas e antioxidantes, realmente podem ser prejudicados nesse processo", diz Mariana Melendez Araújo, nutricionista e pós-graduada em pesquisa clínica pela Universidade de Harvard.

4. Busque o prazer em comer

É importante se lembrar que a jornada em busca de uma alimentação saudável não deve ser sofrida. Vale encontrar pequenos detalhes que tornem esse processo mais prazeroso, seja em conhecer novos sabores, cozinhar para os amigos ou família, reeditar aquele prato da infância que traz uma memória afetiva ou mesmo observar, aos poucos, o quanto uma alimentação saudável pode fazer bem.