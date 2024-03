Parar de fumar 'vape' é tão difícil quanto largar cigarro de tabaco?

Transtornos psicológicos, como depressão e ansiedade.

As doenças agudas podem acometer até os que usam os DEFs aos fins de semana. A quantidade de fumaça inalada é de três a quatro vezes maior comparada ao cigarro convencional. Perde-se o senso de que faz mal, inclusive para as pessoas que estão no mesmo ambiente, no qual antes não se fumava. José Roberto Megda Filho, pneumologista e presidente regional do Vale do Paraíba da SPPT (Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia)

Se o indivíduo tiver alguma condição crônica, asma, por exemplo, corre o risco de entrar em crise de broncoespasmos ou desenvolver outra doença respiratória nova, de acordo com Anacleto.

"O cigarro eletrônico aumenta a ameaça de infecções pulmonares, como pneumonia, covid mais grave, assim como influenza, pois lesiona o pulmão e facilita a entrada de bactérias, vírus, agentes infeciosos que favorecem as infecções", alerta Megda Filho.

Fontes: Aldo Agra de Albuquerque, pneumologista da comissão de tabagismo da SBP (Sociedade Brasileira de Pneumologia); Alexandre Augusto Ramalho Araruna, pneumologista do HULW (Hospital Universitário Lauro Wanderley) da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), ligado à Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares); José Roberto Megda Filho, pneumologista e presidente regional do Vale do Paraíba da SPPT (Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia); Vinícius Anacleto, pneumologista da Santa Casa de São José dos Campos.