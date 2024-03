Feromônios humanos existem de verdade?

O segredo químico dos camundongos machos

No início dos anos 2000, em nosso laboratório de Neuroanatomia Funcional Comparativa na Universidade de Valência, criamos camundongos fêmeas sem machos ou seus odores (fêmeas sozinhas, com suas mães e irmãs) até a idade adulta. Submetemos essas fêmeas ?quimicamente virgens? a um teste simples de escolha entre caixas de serragem anteriormente usadas por machos adultos - com um odor característico intenso - e outros tipos de ?camas?: com serragem limpa ou obtida de caixas de fêmeas ou de machos castrados.

Bem, as fêmeas exploraram mais a serragem dos machos quando permitimos o contato direto de seus focinhos com ela. Mas se uma plataforma perfurada permitia a passagem do odor, mas impedia o contato com a serragem, não havia preferência.

O motivo desses resultados é que o feromônio masculino atraente do camundongo é uma proteína urinária não volátil, de um tipo conhecido genericamente como lipocalinas. As lipocalinas possuem ?bolsas hidrofóbicas? nas quais retêm - e protegem da degradação - compostos odoríferos feitos com lipídios (gorduras) voláteis.

Anos mais tarde, Jane Hurst e Rob Beynon, da Universidade de Liverpool, identificaram a lipocalina masculina que desencadeia a atração sexual. Eles a batizaram de darcina, em homenagem ao Sr. Darcy, o atraente protagonista masculino do romance Pride and Prejudice (Orgulho e Preconceito) de Jane Austen.

Foi demonstrado que a darcina não é detectada pelo epitélio olfativo dos camundongos, mas por seu órgão vomeronasal (VNO) ou órgão de Jacobson, cujos neurônios expressam receptores de membrana específicos para diferentes feromônios. Portanto, aceita-se que o VNO seja o órgão responsável pela detecção de feromônios.