Treinos x saúde mental: 5 pontos para equilibrar essa balança

Integre a atenção plena as suas atividades diárias - Pratique a atenção plena enquanto realiza atividades diárias, como comer, caminhar ou tomar banho. Esteja totalmente presente no momento, envolvendo-se completamente na experiência.

5. Busque apoio profissional em saúde mental quando necessário

Reconheça a importância da saúde mental e não hesite em procurar ajuda profissional quando enfrentar desafios emocionais. Terapia e aconselhamento podem ser valiosos para manter o equilíbrio entre treino e bem-estar mental.

Fontes: Andressa Fontes, nutricionista especialista em nutrição clínica, esportiva funcional e fitoterapia e professora do curso de pós-graduação em nutrição da Inades (Instituto Nacional de Ensino Superior); Diego Pires, cirurgião ortopedista, especialista em cirurgia de joelho, médico do Imip (Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira), InCore (Instituto de Coluna e Ortopedia Especializada) e no IOT (Instituto de Ortopedia e Traumatologia), no Recife; Glaycon Michels, coordenador do curso de pós-graduação em medicina do exercício e do esporte da (IGM-Faculdade Primum), professor do curso de pós-graduação em medicina estética (SBME-Faculdade Primum) e do curso de pós-graduação em estudos do envelhecimento (SOBRAE-Faculdade Primum); Vital Fernandes Araújo, psiquiatra e CEO da X5 Business; e Warlindo Carneiro da Silva Neto, especialista em medicina do exercício e do esporte do Vita Ortopedia do Grupo Fleury, coordenador da pós-graduação em medicina esportiva Vita/Unicid, médico do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa de São Paulo.