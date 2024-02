Leucemia linfoide crônica não tem cura, mas pode ser controlada por décadas

O que é a doença?

A leucemia é um tumor líquido nas células do sangue, que afeta os linfócitos —células de defesa do organismo.

A leucemia linfoide crônica é o tipo mais comum desse câncer, representando cerca de 30% dos casos de todas a leucemias diagnosticada no Brasil, conforme explicou Caroline Aquino Moreira-Nunes, professora do Laboratório de Farmacogenética da UFC (Universidade Federal do Ceará) e diretora do laboratório de Biologia Molecular do Grupo Clementino Fraga, em Fortaleza (CE).

A doença atinge os linfócitos B, responsáveis pela produção de anticorpos e pela memória imunológica. Essas células passam a se multiplicar além do normal e perdem a capacidade de morrer no tempo certo.

Com o aumento descontrolado dos linfócitos B no sangue, na medula óssea, no baço e/ou nos linfonodos, os pacientes, que geralmente já são idosos e estão mais propensos a outras alterações, tornam-se imunossuprimidos.

"O acúmulo dos linfócitos anômalos pode prejudicar a produção das células sanguíneas normais", explica Isabela Assis de Siqueira, médica hematologista do Hospital de Amor, em Barretos (SP).