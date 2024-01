Cabelo não para de cair? Isso pode ter relação com o seu anticoncepcional

Influência em relação aos fios não acontece para todas as mulheres. É preciso ter predisposição genética à alopecia androgenética, a temida calvície feminina, que provoca o afinamento do cabelo ao longo do tempo.

A mulher pode nunca ter notado queda, mas quando toma determinado tipo de anticoncepcional, ele começa a cair. Isso acontece porque temos os hormônios masculinos limítrofes no organismo e, de acordo com a composição do remédio, isso pode proteger ou fazer os fios caírem. A composição citada é o que forma as pílulas: o estrógeno e progesterona, este segundo derivado de hormônio masculino.

Para proteger os fios o ideal é escolher, junto com o seu ginecologista, um anticoncepcional que tenha efeito antiandrogênico. No caso do DIU, o de cobre não contém hormônio, mas quando o dispositivo tem a progesterona chamada levonorgestrel, que é o mesmo caso citado anteriormente e, embora de absorção mínima, pode causar a reação de perda capilar para mulheres suscetíveis. O implante segue a mesma lógica.

Contraceptivo não deve ser escolhido aleatoriamente. É preciso analisar o histórico da paciente e os efeitos colaterais devem ser observados e acompanhados.

Queda comum

Se há interrupção do método contraceptivo, é normal acontecer a queda de três a seis meses após a parada. Entretanto, se for o eflúvio comum, o cabelo voltará a crescer e pode ser que a mulher nem perceba, pois o volume permanecerá.