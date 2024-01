Riscos de fragilidade na velhice são diferentes para homens e mulheres

Vale destacar que a síndrome da fragilidade é mais comum em mulheres do que em homens, até porque a expectativa de vida das mulheres é maior. "Essa é uma questão complexa, que está ancorada nas diferenças da expectativa de vida entre os dois gêneros e nos tipos de doenças mais prevalentes entre homens e mulheres. Basicamente, as mulheres são mais afetadas por doenças crônicas que não matam, mas geram incapacidade. Então, como uma consequência dessa realidade, elas vivem mais tempo e podem desenvolver mais a síndrome de fragilidade do que os homens", explica Alexandre.

Diferenças e semelhanças

Os pesquisadores explicam que, apesar de homens e mulheres apresentarem alguns fatores de risco semelhantes para a fragilidade - como idade avançada, baixa escolaridade, sedentarismo e sintomas depressivos, por exemplo -, diferenças na composição corporal e localização de deposição de gordura entre os dois sexos ao longo da vida e na velhice podem desencadear aparecimento de componentes de fragilidade de forma direta ou indireta, mediando alterações metabólicas que culminam no surgimento de doenças que aumentam o risco de fragilidade.

"É claro que o nosso estudo é uma análise que leva em consideração a realidade de gênero de pessoas que hoje têm mais de 60 anos e vivem na Inglaterra. Não sabemos como isso se daria nas próximas gerações. Mas o fato é que, para as pessoas dessa geração que estudamos, os homens eram mais expostos a várias questões laborais consideradas fatores de risco para doenças. A alimentação deles era menos saudável, eles não consultavam médicos tanto quanto as mulheres [portanto, havia menos diagnóstico precoce] e tinham maior consumo de álcool e exposição a agentes nocivos, o que aumenta o risco de doenças cardiovasculares, como o infarto", explica Alexandre.

Já as mulheres daquela mesma geração, afirma o pesquisador, são mais afetadas por doenças crônicas: que matam menos, mas incapacitam. "Portanto, essa realidade diferente entre os gêneros surge como um pano de fundo ao longo de toda uma vida e que culmina em um processo de envelhecimento e causas de morte, incapacidade e fragilidade diferentes entre homens e mulheres", complementa.

O estudo Does the incidence of frailty differ between men and women over time? pode ser lido em: www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167494322002679?via%3Dihub.