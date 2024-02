Wilsinho Fittipaldi morre aos 80 anos: por que engasgo é tão perigoso?

São comumente causados por pedaços de alimentos, vômitos, pequenos objetos e até mesmo dentes quebrados. Algo inadvertidamente pode descer a faringe e entalar em áreas estreitas e membranosas do canal, predispondo tosse e até perfurações.

Costumam ocorrer por hábitos errados, aspiração ou engolimento acidental (incluindo de saliva e fumaça). Mas também em decorrência de problemas gastrointestinais, respiratórios e neurológicos, principalmente quando muito frequentes.

Se uma criança (ou adultos e idosos) engolir moeda, brinquedos ou qualquer objeto, não provoque vômitos. Esse método não é recomendado, pois a pessoa pode aspirar o próprio vômito, engasgar e não conseguir respirar mais.

Primeiro verifique se a pessoa continua respirando normalmente. Se estiver, a orientação é levá-la para um atendimento médico. Mas, se ela estiver respirando com dificuldade, leve-a imediatamente ao hospital.

Em casos graves, quando a pessoa não consegue respirar, é preciso fazer rapidamente a manobra de Heimlich. Ela é recomendada para crianças maiores de 1 ano e consiste em abraçar a vítima engasgada pelas costas, aplicando, com as mãos fechadas, uma pressão contrária na região abdominal conhecida por "boca do estômago", de forma enérgica, súbita e repetida, para expulsar o fator obstrutivo.