Suplementos de ômega-3 não ajudam a ganhar massa muscular

Eles aplicaram métodos estatísticos para cruzar os resultados desses estudos e chegar ao resultado mais factível do efeito do tratamento. No entanto, somente 14 estudos foram incluídos na metanálise final por reunirem os critérios de qualidade necessários para a avaliação. Ao todo, os pesquisadores examinaram dados de 1.433 participantes, sendo que 11 estudos foram feitos com idosos e três com adultos.

Estamos na era do caminho mais fácil. Dentro da nutrição esportiva, as pessoas querem encontrar a fórmula mágica tanto para emagrecer quanto para ganhar massa muscular. Há diversos sites que indicam treinos mirabolantes e suplementos cheios de promessas. Por isso, nosso foco era entender se realmente havia algum benefício na suplementação do ômega-3 no ganho de massa muscular. E, quando olhamos para os dados científicos para ver se existia alguma evidência, não encontramos nada

Heloísa Castanheira Santo André, nutricionista e autora do estudo e doutoranda na Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp

Segundo a pesquisadora, os resultados mostraram uma possível relação da suplementação de ômega-3 com o ganho de força - um efeito pequeno, mas significativo.

Mas não houve a associação entre a suplementação e o ganho de massa magra e a função muscular.