7 cuidados que você deve ter para sua marmita não azedar no calor

Uma opção é colocar o caldo ou o molho em um pote, separado do restante da comida.

O tempero da salada também só deve ser colocado por cima dos vegetais no momento do consumo. Caso contrário, gerará um processo de oxidação, deixando as folhas com aspecto murcho e queimado.

Usar temperos secos é uma boa alternativa para garantir o sabor da comida sem correr o risco de sua marmita azedar. Eles devem ser usados no preparo dos pratos, no lugar dos temperos frescos. Por exemplo, use a salsa desidratada em vez da erva fresca. Também invista em orégano, alecrim, páprica, entre outros.

3. Separe as verduras cruas

O calor da marmita faz com que as verduras cruas murchem e estraguem com mais facilidade. A dica de ouro é armazená-las separadamente do restante dos alimentos em potes de vidro, pois eles não reagem quimicamente com a comida, e deixá-los próximos a uma fonte de frio (bolsas de gelo). Isso mantém a qualidade nutricional e boa aparência dos vegetais.

4. Tire as frituras da marmita

Além de serem carregadas de gordura, as frituras absorvem umidade, o que faz com que murchem e estraguem com mais facilidade mesmo na marmita refrigerada. Por isso, opte por preparos assados, cozidos ou refogados.