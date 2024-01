O que acontece nos seus olhos quando você não tira as lentes de contato

Você facilita o aparecimento de infecções

Infecções por microrganismos como fungos, bactérias e até protozoários constituem a maior preocupação dos oftalmologistas em relação aos pacientes que usam lentes de contato.

Além do descuido com a higiene e o manuseio, deixar de tirar as lentes ou de mudá-las no momento certo altera as condições de saúde da córnea: elas ficam mais suscetíveis a lesões (abrasões), o que abre as portas para inflamações e infecções.

As mais frequentes delas são as chamadas ceratites bacterianas; as mais raras são as infecções por fungos (ceratites micóticas) e as por protozoários (ceratites por Acanthamoeba).

Tipos de lente

Nos consultórios médicos, os mais indicados são as lentes de contato rígidas e as gelatinosas.