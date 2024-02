Dicas e receitas para montar uma salada completa e nutritiva para o verão

Ingredientes

5 folhas de alface roxa

5 folhas de alface crespa

150 g de feijão branco cozido, escorrido

2 colheres (sopa) de brócolis cru picado

1 colher (sopa) de cebola roxa fatiada

1 colher (sopa) de azeitona roxa

2 colheres (sopa) de champignon fatiado

1 colher (sopa) de semente de girassol

1 colher (sopa) de semente de abóbora

1 colher (sopa) de nozes com castanhas

Vinagre de maçã

Azeite

Cúrcuma

Sal

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

Em um bowl para salada, coloque as folhas higienizadas rasgadas, o feijão, os brócolis, a cebola, a azeitona, o champignon, as castanhas e as sementes.

Prepare o molho em um recipiente à parte, misturando o vinagre, o azeite, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino com ajuda de um garfo. Despeje o molho sobre a salada, misture bem e consuma em seguida.