BBB 24: Há diferença entre próteses? Veja as que Vinícius levou ao reality

"Isso é especialmente útil quando o utilizador entra na água, necessitando manter o joelho fixo em extensão para evitar que a resistência da água cause flexão no joelho e resulte na perda de contato com o solo", continua.

Embora algumas próteses do atleta tenham resistência à água, em uma das provas o brother teve de removê-la. Pfleghar explica que a substância contida na prova poderia danificar o equipamento.

Esse equipamento que era usado pelo participante no início da prova possui resistência de até 30 minutos imerso na água. Ainda assim, é necessária a limpeza do produto logo após o contato com o líquido. Porém, o contato do componente naquela prova seria com um gel verde, que precisaria ser removido imediatamente após o contato com o joelho eletrônico, o que gerava certo temor, porque o líquido poderia causar danos ao equipamento. Thomas Pfleghar, diretor da Ottobock

Na ocasião, foi permitida a troca por uma prótese mecânica, com tecnologia que não demanda tanta preocupação quanto um componente eletrônico.

Prótese para corrida

Vinicius usando prótese projetada para corrida Imagem: Divulgação/Ottobock

A terceira prótese levada por Vinicius ao BBB 24 é específica para corrida, sendo a mesma que ele utilizou ao quebrar o recorde mundial de 100 metros e conquistar medalhas de prata em campeonatos mundiais e paraolímpicos.