A artroplastia do ombro por GPS começou a ser feita só agora no Brasil. O Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, foi o primeiro a usar essa tecnologia que se baseia em inteligência artificial, segundo Pacífico Jr., que é de lá. Mas logo em seguida, como ele mesmo me conta, outros serviços no Rio Grande do Sul e no Espírito Santo também trouxeram a novidade.

"Tudo começa antes, quando peço para o paciente fazer uma tomografia", explica o ortopedista. "Um software, então, pega as imagens e planeja toda a cirurgia em 3D: o tamanho correto do implante e dos parafusos que eu devo usar, o ângulo exato em que eles precisam ficar e tudo mais."

Quando chega a hora de entrar no centro cirúrgico, Giovani Pacífico Jr. consegue seguir a rota planejada pela inteligência artificial e direcionar seus instrumentos olhando para uma tela que, por sua vez, graças aos sinais do GPS instalado na escápula, mostra exatamente onde está cada coisa. O navegador será retirado assim que tudo estiver no lugar certo. "E, aí, o procedimento termina como qualquer outra cirurgia de ombro", diz o doutor.

Brinco que ele parece fazer balizas naqueles carros em que o painel indica se o motorista, ao dar marcha à ré, está se aproximando demais do automóvel estacionado logo está atrás. Ele ri: "É quase isso." Na verdade, é muito mais complicado.

Não é nada fácil ajustar o lugar de uma prótese — bem menor do que a usada para substituir outras articulações — entre a glenoide, isto é, a pontinha da escápula, e a cabeça do úmero, que é o osso do braço. Ela pode escapulir por qualquer bobagem e, ainda por cima, esbarrar em nervos.

Quando é preciso operar o ombro

A osteoartrose você deve saber o que é: aquele desgaste no osso que começa quando a articulação inflama. É que então, aos poucos, ele degenera. "Nos ombros, o problema é menos comum", esclarece o doutor Pacífico.