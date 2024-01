Quase 4 em cada 10 adolescentes brasileiros pulam o café da manhã

O fato de as meninas serem as que mais pulam a primeira refeição do dia preocupou os autores, que relatam que entre as possíveis explicações está a maior preocupação em relação à autoimagem corporal, muitas vezes ligada à prática de dietas restritivas e, consequentemente, à omissão de refeições.

A nutricionista concorda que o dado apresentado pela pesquisa é um sinal de alerta: "é bastante preocupante, pois o hábito de pular o café da manhã entre as adolescentes meninas pode estar relacionado a uma preocupação com a aparência física. Alguns adolescentes, influenciados por padrões de beleza percebidos ou pressões sociais relacionadas à imagem corporal, pulam o café da manhã na tentativa de controlar ou perder peso e isso é um problema", alertou.

Como foi feita a pesquisa

Para chegar aos resultados, os pesquisadores usaram a base de dados de estudantes do 9º ano do ensino fundamental, que participaram da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar (PeNSE) dos anos de 2012 e 2015. A PeNSE é uma pesquisa populacional realizada por meio de uma parceria do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) com o Ministério da Saúde para conhecer a situação de saúde de estudantes de escolas públicas e privadas. Ao todo, foram avaliadas informações de 109.104 estudantes em 2012 e, em 2015, 102.301. A pesquisa constatou a omissão do café em 38,1% dos alunos em 2012 e 35,6% em 2015.

Para avaliar a alimentação dos jovens, foi feito um questionário em que eles tinham que responder à seguinte pergunta: "Você costuma tomar o café da manhã?". Entre as opções de respostas, estavam: "Sim, todos os dias"; "Sim, 5 a 6 dias por semana"; "Sim, 3 a 4 dias por semana"; "Sim, 1 a 2 dias por semana"; "Raramente"; "Não". Os pesquisadores consideraram a omissão do café da manhã quando o aluno afirmou consumir a refeição menos de cinco dias por semana.

Além disso, os autores apontam que os comportamentos alimentares inadequados, com alimentos menos saudáveis, têm sido cada vez mais constantes entre os adolescentes brasileiros - o impacto disso é a relação direta com o aumento dos casos de sobrepeso e obesidade e da presença de fatores de risco cardiometabólicos, entre eles, o desenvolvimento de doenças crônicas como o diabetes.