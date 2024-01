Receita da avó: tomar mel com limão é bom mesmo para aliviar a tosse?

A tosse é um reflexo normal de defesa do corpo humano. As terminações nervosas do sistema respiratório são muito sensíveis, por isso tossimos toda vez que alguma substância nociva ou irritante entra nas vias aéreas. A tosse também surge em gripes e resfriados. Nestes últimos casos, é comum que o tratamento envolva remédios caseiros, como mel com limão.

Funciona mesmo?

A combinação realmente tem seus benefícios. Além de ter fitonutrientes como flavonóides, o mel com limão é fonte de vitaminas B e C. Esses nutrientes fortalecem o sistema imunológico e possuem efeitos antioxidantes. Ou seja, atuam contra os radicais livres, reduzindo o processo inflamatório. Mas esses efeitos têm maior relação com o processo de evitar gripes e resfriados do que combater a tosse em si.

Por anestesiar as terminações nervosas em um breve período de tempo, o mel tem um efeito muito fugaz no alívio do problema, funcionando apenas para quadros muito leves e iniciais.