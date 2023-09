Não é só dormir! Há 7 tipos de descanso; conheça-os e relaxe da forma certa

Imagem: iStock

Descanso social

Criar uma rede de apoio e dedicar tempo para estar com essas pessoas reduz a quantidade do hormônio do estresse (cortisol), além de estimular a produção de todos os hormônios ligados à felicidade.

[O descanso social] é buscar estar junto de boas companhias que tragam leveza e paz, ao invés de problemas e uma relação 'pesada'. Uma boa dica é estar presencialmente com seus amigos, mas, se não for possível, que seja de forma virtual ou através de uma ligação telefônica, mensagens ou usando chamadas de vídeo. Estácio Amaral, psiquiatra e professor

Imagem: iStock

Descanso sensorial

Celular, luz da tela do computador, buzina, obra do vizinho, mais de cinco reuniões ao dia. Estamos sobrecarregados de estímulos, que podem contribuir para o estresse. Similar ao descanso mental, o sensorial é o momento de fazer pausas e tentar ficar em silêncio.