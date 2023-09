'Ficar olhando feed é ruim demais': LinkedIn pode ser tóxico; como evitar?

Dá para se proteger de sensações ruins provocadas pela rede?

Assim como outras mídias sociais, o LinkedIn também oferece riscos se não for usado de forma correta. "Toda rede social pode ser incluída na rotina da vida pessoal e profissional, porém requer o cuidado para não se transformar na razão da vida", diz Regina Celina, psicóloga, doutora em psicologia e professora do curso de psicologia da PUCPR.

Segundo a especialista, redes sociais são recursos que podem atender algumas das necessidades pessoais e profissionais e, como tal, precisam ser usadas com o devido controle de tempo e de conteúdo.

É importante também tomar cuidado com o que vai postar. Muitas vezes, publicar algo só esperando engajamento, sem estratégia ou propósito, também pode não ser uma boa alternativa. Além disso, não é necessário se expor de forma exacerbada só para chamar atenção do público geral ou recrutadores.

Segundo Anna Cherubina Scofano, professora de MBA da FGV e mentora de carreiras, no LinkedIn, assim como em qualquer rede social, tudo depende das pessoas que você escolhe e deixa participar do seu círculo. Entretanto, profissionais que não têm muito a agregar não sobrevivem e não conseguem seguidores. "É uma rede focada em crescimento, fortalecimento da rede de networking para futuras oportunidades e negócios. Logo, quem se posicionar diferente disso será excluído ou ignorado", diz.

Dentro do LinkedIn também é necessário seguir e tentar entender o algoritmo, que pode funcionar a favor ou contra o profissional. Para se blindar de publicações mais tóxicas, é necessário seguir um caminho de conteúdos que têm a ver com você. "Se você não interagir com histórias ou situações que não fazem sentido para sua vida profissional, vai limitar as conexões [que não agradam]", diz Juliane Salvan, diretora de RH com MBA em RH pela USP.