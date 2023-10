Ele tem síndrome pouco conhecida até por médicos: 'O toque de uma pena dói'

No Brasil, não existem dados sobre a prevalência na população. O que se sabe é que a condição pode ser diagnosticada em todas as idades, embora afete mais pessoas entre 37 e 52 anos, e que o membro superior é geralmente o mais atingido.

Causas ainda são desconhecidas

As causas da SDRC ainda não são tão totalmente conhecidas, por isso, não dá para cravar porque algumas pessoas a desenvolvem e outras não.

A médica do Einstein diz que evidências indicam que quem tem a síndrome apresenta alterações dos nervos periféricos (desbalanço de mediadores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios), do sistema nervoso central (mudanças na atividade do córtex sensorial, do córtex motor e de áreas afetivas cerebrais) e nos nervos simpáticos.

Não tem cura e o tratamento é multidisciplinar, com objetivo de reduzir a dor, restaurar a funcionalidade do paciente, preservar a função do membro afetado e melhorar a saúde mental.

As opções terapêuticas iniciais incluem medicamentos (anticonvulsivantes, antidepressivos e opioides são os mais utilizados) e reabilitação física. Nos casos em que eles não resultam em um controle satisfatório da dor, são indicados os procedimentos invasivos: bloqueios neurais e, por último, neuroestimuladores.