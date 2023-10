Não use sabonete e toalha: 9 erros que você deve repensar ao fazer a barba

O jeito correto, a fim de evitar irritação da pele e encravamento dos pelos, é passar a lâmina no sentido do crescimento dos fios. Uma alternativa para quem prefere cortar no sentido contrário é fazer isso depois de uma primeira passada da lâmina acompanhando o crescimento do fio, o que já diminui o risco de agredir a pele. O lado certo de crescimento da barba é aquele que não oferece resistência quando você passa a mão pelos pelos.

2. Usar o sabonete em vez da espuma de barbear

O sabonete até ajuda a lâmina a deslizar, mas o produto não é apropriado para isso e pode ressecar a pele, eliminando a oleosidade natural que a protege, o que tende a gerar irritação e problemas como espinhas.

O indicado é usar um gel ou espuma específico para barbear. Eles têm componentes que ajudam a amolecer os fios da barba, proporcionando um corte suave e rente à pele —aplique o produto no rosto e aguarde uns minutos para ele agir antes de passar o barbeador. A espuma também facilita o deslizamento da lâmina e reduz o atrito com a pele, o que diminui o risco de irritação, cortes e arranhões.

3. Usar água fria

O mais indicado é umedecer o rosto com água morna ou uma toalha molhada nessa temperatura. Isso ajuda a dilatar os poros e amolecer os pelos. Dessa forma, fica mais fácil barbear com menos fricção da lâmina contra a pele. A finalização do procedimento deve ser feita, aí sim, com água fria, a fim de fechar os poros.