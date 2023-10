Asian squat: por que curiosa agachadinha de descanso é tão difícil para nós

Ela brinca que na China o "asian squat" é simplesmente "se agachar". Como sempre pratica, "faz na maior facilidade", diferentemente de seu marido brasileiro, que não consegue fazer igual.

Agachamento profundo (ou cócoras) é uma posição super comum para crianças e adultos de países asiáticos Imagem: Getty Images/iStockphoto

Filha de chineses e professora da língua na Chinbra (escola especializada na cultura chinesa), Serena Qi, 22, lembra que o hábito de se agachar também tem relação com limpeza.

Os chineses não gostam de sentar no chão. Se você vir uma criança com os pais, dificilmente estará tocando diretamente o solo com o bumbum, para não absorver friagem. Mesmo antigamente, com muito trabalho agrário e sem lugares para se sentar, as pessoas ficavam agachadas dessa forma.

Serena Qi

Sobre ficar na posição "asian squat", Serena diz que aprendeu com a mãe, que não a deixava ficar muito tempo no chão. Mesmo assim, confessa que sua mãe fica muito mais confortável do que ela própria. "Ela tem mais de 60 anos e consegue ficar assim por muito tempo. Eu só aguento um pouco."

Tem suas vantagens

De acordo com Renato, que também é membro do Crefito-2 (Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 2ª Região), há várias vantagens da posição. Ela é boa para: