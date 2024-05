Forçar para evacuar não é saudável e pode deixar o reto para fora

Porém, o prolapso retal na infância pode ter uma remissão espontânea, sem necessidade de procedimento cirúrgico em bebês e crianças.

Nesses casos, o médico normalmente prescreve medicamentos para facilitar a evacuação, se for o caso reintroduz manualmente o reto do paciente durante a consulta ou orienta os pais a realizarem manobras simples que ajudam a reverter o quadro.

Alguns sintomas lembram a hemorroida

Imagem: iStock

Como explicado, o prolapso retal é a exteriorização da mucosa do reto através do canal anal. Já as hemorroidas são veias dilatadas e inflamadas na região do ânus que podem acabar se exteriorizando por perda de sustentação devido à degeneração do tecido elástico e aumento do fluxo sanguíneo no chamado plexo hemorroidário.

Diferente do prolapso, o que é exteriorizado no caso de hemorroidas não é a parede do reto e sim veias e artérias.