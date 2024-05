De leptospirose a animais peçonhentos, riscos de saúde são ameaças no RS

As doenças transmitidas pela água são agora um risco no Rio Grande do Sul, conforme os gaúchos começam a iniciar esforços de limpeza em suas casas que foram alagadas, dizem autoridades de saúde no Estado.

"Nossa maior preocupação hoje é a leptospirose. Já observamos um aumento de casos nas últimas semanas epidemiológicas", disse a chefe da Vigilância Sanitária do Estado, Roberta Vanacor.

Desde o início das chuvas, sete pessoas morreram devido à doença, que é causada em grande parte pela presença de urina de ratos infectados em águas paradas. Outras 10 mortes suspeitas estão sob investigação, com quase 2.300 casos potenciais notificados, dos quais 141 foram confirmados.