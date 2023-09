Terremotos podem causar problemas de saúde em longo prazo a sobreviventes

O segundo tipo de doenças causadas por desastres naturais são as doenças não-comunicáveis, como hipertensão, diabetes, asma, doenças do coração. Pode parecer estranho associar um terremoto ou tsunami a essas doenças crônicas, mas o impacto desses eventos catastróficos à saúde pública (falta de medicamentos, das fontes habituais de cuidado, interrupção da infraestrutura de assistência médica) contribui com o aparecimento dessas condições.

Além da falta de acesso à saúde pública, Human também relacionou o aumento do tabagismo nesses períodos de crise às doenças não-comunicáveis em longo prazo.

No Marrocos, temos pouco mais de 37 milhões de pessoas, e 5 milhões delas são fumantes. Há uma associação entre o tabagismo e o estresse. É esperado, então, que após desastres naturais as pessoas fumem mais, aumentando o risco de doenças crônicas em longo prazo. Delon Human

O médico israelense Avraham Rivkind, que também participou do painel, citou o transtorno do estresse pós-traumático, ou TEPT, como um dos problemas a ser enfrentado por quem sobrevive a desastres.

O distúrbio é caracterizado por um aumento importante da ansiedade após a exposição a um evento traumático, como um terremoto ou uma enchente. A pessoa com o transtorno revive recorrentemente o acontecido, por meio de sonhos, pensamentos ou flashbacks —uma experiência lúcida, na qual ela sente como se o evento estivesse ocorrendo novamente.

Para reduzir o risco de doenças que podem aparecer meses ou anos após esses eventos, os médicos apontaram que cuidados com saneamento básico, água, diagnóstico precoce e até programas antitabagismo ajudam. Mas governos devem se preocupar com isso antes mesmo de acontecimentos do tipo.