Pílula 'estimuladora de cérebro' funciona? Atenção: milagres não existem

L-fenilalanina Um aminoácido essencial (não produzido pelo organismo), encontrado principalmente em fontes de proteína animal —carnes, ovos, leites e derivados. A substância é usada pelo corpo, entre outras coisas, para a produção de neurotransmissores que melhoram a memória e o humor. No entanto, o consumo do suplemento não garante que o corpo vá aproveitar a l-fenilalanina para turbinar o cérebro (explicamos melhor a seguir).

Bitartarato de colina Uma das vitaminas do complexo B, presente na gema do ovo, no leite, no brócolis, no amendoim, no brócolis, em peixes etc. O nutriente é importante para o funcionamento do coração, do cérebro e dos músculos.

Nem tudo 'vai para o cérebro'

Apesar de as substâncias presentes nas pílulas serem importantes para o funcionamento do cérebro, consumir o suplemento não garante uma melhora da concentração, da memória e do desempenho intelectual por razões simples.

Essas substâncias têm diferentes funções no corpo: algumas servem para produzir neurotransmissores, mas também unhas, cabelos e pele, por exemplo. E quem decide para que elas serão usadas é o nosso corpo.

Além disso, como já explicamos, uma boa alimentação já supre a quantidade que o corpo precisa desses nutrientes. E o excesso não será usado para turbinar o cérebro do cérebro e, sim, eliminado.