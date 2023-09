Passagem, 10 óculos iguais, iPad: os relatos de compras após tomar zolpidem

"É bom ter aquela sensação inicial, só que depois, conforme você vai usando o remédio, ele perde o efeito e você precisa de cada vez mais", comenta. "Como a gente tem o livre arbítrio, acaba tomando mais do que deveria ou quando não precisa."

Com o tempo, você perde o efeito da alucinação, e a gente busca ter de novo. Aí, você não consegue dormir, porque quer ter aquela sensação. Fica sempre buscando esse efeito, que, querendo ou não, é bom. Isabela Klein

Isabela conta que, se não deitasse para dormir, esquecia de já ter tomado o remédio e usava mais comprimidos do que o recomendado. "Você fica mexendo no celular e esquece, ou acha que não tá com efeito e toma mais."

A gota d'água foi uma vez em que tomou oito comprimidos. Acordou com muito sono, calor e um mal-estar que a deixou com medo. "Me coloquei um limite e falei com a minha mãe. Me assustei, ela também, mais ainda", conta.

Isabela foi ao psiquiatra, que trocou a medicação. Hoje, ela faz acompanhamento mais frequente e está bem. "Consegui me livrar [do zolpidem] e não tenho mais dificuldade de lidar com ele. Inclusive, nem quero mais tomar."