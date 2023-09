Tchau Viagra? Brasil prepara gel contra impotência com veneno de aranha mortal

Ela mede cerca de 15 centímetros, tem oito patas peludas, e seu veneno é mortal: à primeira vista, a aranha-armadeira não parece ser a melhor amiga do homem — e na verdade, é descrita como a aranha mais perigosa do mundo. Mas cientistas brasileiros se inspiraram em seu veneno para desenvolver uma molécula sintética que combate a disfunção erétil.

"Há mais de 30 anos, um pesquisador, o professor Carlos Ribeiro Diniz, criou um grupo de estudos para poder separar os componentes do veneno da aranha-armadeira, porque ele viu que os pacientes que chegavam na clínica e que tinham sido picados por essa aranha apresentavam um sintoma característico do priapismo, que é uma ereção dolorosa e prolongada", explica à AFP Marcia Helena Borges, pesquisadora da Fundação Ezequiel Dias (Funed) em Belo Horizonte.

A aranha-armadeira (Phoneutria nigriventer), uma das espécies mais venenosas do mundo, vive na América do Sul e é assim chamada por causa de sua posição de ataque, com as patas dianteiras levantadas. Mas, em Minas Gerais, ela é encontrada tanto em áreas rurais quanto urbanas.