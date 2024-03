Como saber se tenho bloqueio emocional? Estes são os sintomas e as causas

A vida tem altos e baixos, e cada indivíduo reage de uma forma diferente. Algumas situações geram emoções e sentimentos negativos que causam dor, e o organismo busca alternativas para conseguir superá-las. Nesses casos, é comum que surja o bloqueio emocional.

O bloqueio emocional é como se fosse um escudo ou barreira psicológica que visa garantir a sobrevivência diante de alguma situação que cause medo ou ameaça.

Ele pode se manifestar de diferentes formas, costumam os relacionamentos e precisam ser trabalhados para que a pessoa ganhe mais qualidade de vida.

Bloqueio emocional: sintomas, como curar e mais

O que é bloqueio emocional?

Trata-se de um mecanismo de defesa inconsciente, que inibe emoções e sentimento, para evitar a dor e o sofrimento em relação a momentos futuros, baseando-se em experiências negativas anteriores, que não foram processadas adequadamente.

Pode ser temporário, durando algumas horas ou meses, ou constante, com a pessoa convivendo por anos com a condição.

Ele pode se manifestar por meio de sintomas como dificuldade de falar sobre um determinado assunto, esquecimentos, fobias, tiques, entre outros.

Quais são as causas de bloqueio emocional?

As causas e as razões são variadas. Entre as situações que podem provocar o problema, estão:

Uso de medicações, como antidepressivos, que causam redução na capacidade de sentir emoções;

Uso frequente de bebidas alcoólicas, que afetam o sistema nervoso central e alteram o humor;

Transtorno pós-traumático;

Esquizofrenia;

Decepções amorosas e de amizades;

Frustrações profissionais e pessoais;

Conflitos interpessoais;

Medo de situações novas e de mudanças;

Experiências ruins e traumáticas.

Sintomas de bloqueio emocional

Os principais sintomas do bloqueio emocional são:

Apatia ou falta de interesse em atividades ou pessoas;

Vontade de se isolar com frequência;

Dificuldade para expressar emoções e sentimentos;

Pensamentos negativos;

Sensação de frustração ou irritabilidade;

Insegurança;

Medo excessivo;

Mudismo ;

; Tristeza;

Aumento da ansiedade;

Mudanças de humor;

Falta de motivação;

Medo de rejeição;

Estresse constante;

Desejo de manter o controle sobre tudo e todos;

Dificuldade para tomar decisões;

Alguns sintomas físicos, como taquicardia, insônia e falta ou excesso de apetite.

Como é feito o diagnóstico do bloqueio emocional?

O bloqueio emocional não é considerado uma condição de saúde mental, mas um sintoma que precisa ser analisado.

O diagnóstico é realizado por um psicólogo, após o relato dos sintomas durante a terapia comportamental.

Podem ser realizados alguns testes específicos para identificar comportamentos disfuncionais e sintomas, como apatia, desinteresse, medo de algumas situações específicas, entre outras questões.

Como é o tratamento do bloqueio emocional?

Após o diagnóstico, é fundamental que o indivíduo seja orientado a continuar na terapia comportamental para lidar melhor com o bloqueio emocional. Por meio da fala, o indivíduo consegue promover a elaboração dos eventos traumáticos, e/ou das emoções envolvidas no processo.

Na maioria das vezes, é um processo demorado em que a pessoa ressignifica os eventos causadores do bloqueio, acessando os pontos chaves da questão e elimina gradualmente os sintomas.

Em alguns casos, pode ser preciso o uso de alguns medicamentos, como antidepressivos. Isso é mais frequente em pessoas que estão sofrendo bastante e não conseguem se expressar ou se relacionar. Portanto, a recomendação é procurar um psiquiatra.

Como saber se tenho bloqueio emocional?

É importante se atentar para os sintomas de bloqueio emocional e averiguar se estes sentimentos negativos não estão atrapalhando a rotina.

Vale a pena buscar ajuda de um especialista e começar a terapia comportamental para ressignificar experiências negativas e mudar comportamentos disfuncionais.

Como se relacionar com alguém que tem bloqueio emocional?

O primeiro passo para se relacionar com quem tem bloqueio emocional é treinar a empatia. Não é uma tarefa fácil, mas se colocar no lugar do outro e tentar compreender o que ele está sentindo é uma forma de evitar conflitos e decepções.

O diálogo também ajuda bastante para entender como a pessoa se sente, suas limitações e medos.

É importante evitar pressionar o indivíduo com bloqueio emocional a ter determinadas atitudes ou comportamentos. É comum que eles não consigam se expressar e dizer exatamente como estão se sentindo ou aparentar frieza ou falta de consideração.

No entanto, é fundamental evitar fazer fofoca, falar mal, julgar ou fazer piada com as características, sintomas e dificuldades de alguém.

A pessoa com bloqueio emocional precisa ser respeitada e acolhida em suas limitações e também se sentir segura para buscar ajuda profissional.

Fonte: Fontes: Jamili Rasoul Salem de Souza, psicóloga e coordenadora do curso de Psicologia da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC); Vanessa Karam, psicóloga da BP - A Beneficência Portuguesa de São Paulo; Renata Soifer, psicóloga clínica e mestre pela PUC-SP e Yaskara Luersen, psiquiatra da Rede de Hospitais São Camilo de São Paulo.