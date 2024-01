Diante dessas questões, acredito ser importante convidar as pessoas adultas para uma conversa com objetivo de contribuir para a construção de um dialogo com adolescentes sobre os motivos de querer saber para onde vão, com quem e estabelecer horário de retorno para casa.

Muitas pessoas adultas sabem que é importante que adolescentes informem onde irão e também deixem o contato telefônico dos familiares de suas amizades, mas será que temos sabido explicar a adolescentes o motivo desse "monitoramento"?

Desde o começo do texto, tenho me referido à monitorar sempre usando aspas, isso porque não considero que a palavra "monitoramento" seja a mais adequada nesse caso. Monitorar me remete a uma conotação de rastrear ou vigiar. No caso de pessoas adultas responsáveis, é muito importante que tenhamos ciência de que saber onde adolescentes estão, com quem e como contatar é um ato de cuidado, e não de vigilância. Se sabemos disso, é importante que informemos a adolescentes também.

O ideal é que, no início da adolescência, expliquemos que se está iniciando uma nova fase da vida, na qual uma nova responsabilidade aparece, que é a responsabilidade de sair sem uma pessoa adulta, e isso requer alguns cuidados, como se planejar, deixar contatos de emergência e informar para onde está indo.

É importante também que adolescentes saibam que essa é uma atitude para o resto da vida, e não só na adolescência. Pessoas adultas também precisam informar aos seus pares para onde vão e com quem, pois caso algo aconteça, as pessoas próximas saberão onde procurar.

Dialogar com adolescentes sobre cuidado é mais vantajoso e fortalecedor do que fomentar a ideia de vigilância.