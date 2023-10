Na década de 1960, a nutricionista Adelle Davis disse uma frase que ficou famosa: "Tome café da manhã como um rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo".

A especialista preconizava que a gente deveria comer refeições mais calóricas de manhã e mais leves à noite. Décadas depois, cada vez mais estudos mostram que ela tinha razão. O quanto a gente come no começo e no fim do dia, e até mesmo a hora do nosso jantar tem impacto no metabolismo (e, portanto, na perda de peso).

Isso é um ponto de atenção ainda maior para nós, que já passamos dos 40 ou 50 anos, já que nosso metabolismo fica mais lento naturalmente pelo envelhecimento. Por isso, vale lançar mão do que for possível para dar uma força para o corpo.