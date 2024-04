Cresci achando que minha voz não tinha valor, por crescer em sociedade machista estrutural. Hoje, é gostoso falar que minha voz tem valor pra mim.

Foi uma jornada descobrir que posso falar com firmeza e autoridade sobre o que sinto, o que sei, o que acredito. Liberdade é poder. Não me importo com o que os outros falam, quero melhorar e aprender.

Tenho que estar à frente, ser forte, me ouvir, mas tenho também que ter humildade e pés no chão para saber o que vai me ajudar.

A vida me cobrou um amadurecimento precoce e em muitas conversas eu não dava minha opinião por achar que não devia, mas com o tempo aprendi a ter posicionamento, mudar minha relação com o medo, falar sobre o que eu sinto.

Os nossos maiores feitos serão realizados morrendo de medo.

Hoje sei que sou capaz, tenho coragem e vou fazer. Eu não nasci destemida, não. Tinha muito medo de errar. Isso não só em situações de assédio e, sim, em muitas áreas.

A melhor parte de ser uma comunicadora e influenciar é compartilhar essas experiências, como eu tive mulheres que me empoderaram quando eu era adolescente. Eu falo não só com mais jovens, mas também com mulheres mais velhas que eu que me admiram e me ouvem.

Também ganhei essa força de mulheres fortes na família que sempre foram meu apoio. A minha família é tudo para meu crescimento. Sou realizada, feliz, independente, grata, determinada, mas para estar onde estou tem um fator inicial que é minha família.

Meu pai é exemplo de disciplina, determinação, trabalho. Ele é meu herói. Minha mãe é maternal, amor infinito, parou a vida para cuidar de mim e do meu irmão.

Meus pais se separaram quando eu era nova e isso me aproximou muito de meu irmão. É a pessoa que mais amo no mundo e temos uma conexão surreal. Foi ele que criou meu Instagram e todo o caminho que percorri devo a ele. É meu maior aliado.