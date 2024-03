Eu não estava esperando que fosse uma doença e fiquei bastante insegura. Juntei a isso a desinformação na internet: li que não poderia ter filhos, que tinha que fazer cirurgia... Fiquei muito mexida, com o feminino abalado.

E então veio um insight: eu precisava ouvir o que meu corpo estava querendo me dizer. Como a gente vive demais no automático, precisa fazer uma escuta de si com mais atenção.

Não somos ensinadas, por exemplo, a respeitar os limites de nosso corpo. Cresci ouvindo que cólica era normal, mas ficou claro que não era. Nesse momento, eu só chorava e perguntava aos médicos o que deveria fazer.

Minha endometriose não é algo grave. Não está perto do útero e, sim, próxima ao intestino e bexiga.

Tirei o DIU e voltei a tomar pílula agora de maneira contínua, para não menstruar - o que me incomodou porque a ideia não era ter hormônios no meu corpo.

Eu tinha muita vontade de conhecer meu ciclo menstrual, saber as fases do meu ciclo. Senti também que os seios cresceram muito. Mas aceitei que é importante passar por isso. A endometriose pode ou não crescer, apesar de estar fazendo o tratamento corretamente.

Hoje, como falamos mais do assunto, as investigações de endometriose começam antes. É improvável que as garotas convivam 10 anos com o problema sem saber que tem, como aconteceu comigo.

É uma doença muito incerta e o único remédio é acompanhar. No ano passado, por exemplo, viajei muito, mudei a alimentação e tive mais sintomas. O meu corpo já me avisa que é preciso ter cuidado.

Hoje, fui surfar e a água do mar estava muito gelada. Já saí do mar com dor. Atenção ao corpo é uma escuta diária. É preciso parar um pouco e descansar quando vejo sinais como cólica, cansaço, dor de cabeça.

Tento cuidar de mim de maneira natural com a fisioterapia pélvica e acupuntura.