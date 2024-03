Andrii estava em combate, ficou ferido e foi levado para Azovstal. Ele propôs que a gente se casasse ali, na fábrica, mas não deu certo porque estávamos passando por muitos acontecimentos assustadores.

Mesmo com ferimentos de estilhaços, Andrii foi para o combate outra vez e, quando veio me visitar novamente, trouxe alianças que ele mesmo fez de papel alumínio e as colocou no meu dedo e no dele.

Um tempo depois, no dia 15 de abril, fiquei ferida e ele insistiu para que nos casássemos oficialmente ali, na fábrica, com a autorização do comandante. Nos casamos no dia 5 de maio. Dois dias depois, ele se foi. Morreu em uma batalha com os russos.

Em Azovstal, cada um tinha tarefas específicas. E continuamos trabalhando, mesmo depois de absolutamente todos os membros da assessoria de imprensa ficarem feridos. Houve momentos em que entendemos que, muito provavelmente, não sobreviveríamos. Mas continuamos a lutar, até porque não tínhamos saída.

Conseguimos manter a linha de defesa da cidade por 86 dias, até que nos rendemos por ordem do nosso comandante militar. Fomos, então, levados para a prisão em Olenivka, onde passamos quatro meses.