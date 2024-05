Conchinha pode virar carinho bem mais quente; veja dicas para a posição

2. Guie o homem

Aproveite que estará com as mãos livres e mostre ao parceiro exatamente onde prefere ser tocada. Oriente-o sobre o tipo de pressão que gosta, qual movimento lhe dá mais prazer, em parte do seu clitóris há maior sensibilidade...

Bônus: ele ainda terá a outra mão livre para acariciar o seu cabelo.

3. Vire de bruços.

Diferentemente da clássica posição de quatro, ao se virar de bruços o parceiro ficará pousado sobre você, o que significa que terão bastante contato corporal. Para aumentar ainda mais o prazer, vale experimentar colocar um travesseiro embaixo do ventre. Isso ajuda a dar mais sustentação aos movimentos e faz com que a penetração fique ainda mais gostosa, já que o seu bumbum ficará elevado.

4. Faça o movimento sexy

Após deitar-se de lado, flexione as pernas e traga-as para perto do peito. O homem também se deita de lado, sendo que durante a penetração os movimentos podem ser coordenados como uma dança sensual na qual você leva seu quadril de encontro ao do parceiro.