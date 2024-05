Vai doer? Sangra? 10 perguntas que você sempre quis fazer sobre sexo anal

O risco de contrair infecções sexualmente transmissíveis é maior?

Sim! As microfissuras na região do ânus e reto facilitam a contaminação. Além dos riscos de HIV, HPV, gonorreia, herpes, hepatite C, existem os de infecções bacterianas, como uretrite.

Por isso, como em qualquer outra relação sexual, o uso da camisinha é fundamental. E lembre-se de trocar o preservativo antes de partir para a penetração vaginal.

O orgasmo é diferente de tudo o que já senti?

Quem está em busca de sensações nunca antes sentidas, esse é o caminho. O ânus tem inúmeras terminações nervosas que provocam orgasmos diferentes.

Se quiser turbinar o efeito, procure estimular ao mesmo tempo outra zona erógena, como clitóris, mamilo ou orelha.