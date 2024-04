Madonna ocupa 90 quartos e suíte luxuosa com piscina privada; conheça

Madonna está ocupando 90 quartos do Copacabana Palace e luxuosas suítes na cobertura para sua apresentação gratuita na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Conheça as acomodações

As suítes na cobertura podem custar mais de R$ 30 mil a diária, dependendo da data. Ainda há a opção de reservar todo o andar por meio de um pacote exclusivo de R$ 84 mil, segundo a revista Casa Vogue.

As duas suítes da categoria Copacabana, as mais luxuosas, têm uma varanda ampla com vista para a praia, closet e serviço diário de canapés ao pôr do sol. Os dois quartos de 117 m² podem ser interligados e, entre outras comodidades, oferece check-in privado na acomodação e um closet.