Vanessa Rozan testa técnica do delineado gatinho com grampo de cabelo

A aplicação do delineador é um desafio para a maioria das pessoas. "Em primeiro lugar, porque um olho não é igual ao outro", explica Vanessa Rozan no episódio deste sábado (30/3) do quadro Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora testa um truque que promete facilitar o delineado perfeito com apenas um objeto: grampo de cabelo.

A receita é simples: