Vanessa Rozan na SPFW: 'Há mais diversidade de corpos do que fora do país'

Uma hora antes do desfile, as modelos estão ensaiando em uma sala iluminada, enquanto os maquiadores se preparam para ajustes caso a luz interfira na maquiagem. Mas outra característica além do blush ou batom chama a atenção da apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan: a diversidade de corpos na moda brasileira.

"Os dois desfiles que fiz nessa temporada tinham um casting plural", diz ela, no vigésimo segundo episódio do Lab da Beleza, uma continuação do anterior, que mostrou os bastidores da 57ª edição da São Paulo Fashion Week.