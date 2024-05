Gloss que aumenta a boca? Vanessa Rozan diz se produto viral funciona mesmo

Um gloss que promete aumentar o volume dos lábios é o tema do episódio deste sábado (4/5) do quadro Lab da Beleza, nas redes sociais de Universa. A apresentadora de TV, maquiadora e pesquisadora Vanessa Rozan testa o "gloss labial plumper lip injection", da marca Too Faced, que viralizou no TikTok, e diz se o produto funciona mesmo.

Antes de aplicá-lo, porém, a expert alerta que a fórmula não foi pensada para o público infantil. Ela lê a orientação que está na embalagem do gloss: "Mantenha fora do alcance de crianças". Segundo o rótulo, o produto foi testado em 106 mulheres.

"98% das pessoas disseram que, depois de uma semana, os lábios parecem mais macios e revolumizados", lê Vanessa. A descrição do produto ainda promete que ele oferece resultados imediatos, "com tecnologias avançadas e comprovadas cientificamente para volume".