'8 anos de inferno': as mães que foram proibidas por lei de ver os filhos

Até que veio essa notificação judicial que dizia que as crianças iriam morar com o pai e que eu teria um dia de visita a cada 15 dias.

Eu comecei a correr atrás de uma advogada, mas não adiantou, tive que entregar minhas filhas para ele e passei a quase não ter mais contato com elas. Na época, a mais velha tinha oito anos e a mais nova, seis. Foi muito triste.

Quando elas vinham ficar comigo, estavam quase sempre com vermes, com os cabelos totalmente embaraçados, às vezes até com piolho. Vinham com candidíase, com a barriga toda distendida porque não comiam direito e uma delas teve que arrancar um dente por excesso de cárie.

Tudo isso foi colocado no processo, eu pressionava a Justiça, mas nada das crianças voltarem para mim. No meio disso, o pai a todo momento alegava que eu fazia alienação parental.

Elas não queriam ir com ele. Ele as puxava à força, elas iam gritando "mamãe, mamãe, mamãe" e não tinha nada que eu pudesse fazer, porque era uma determinação judicial.

Só que eu ficava dez dias sem saber nada das minhas filhas, nada. Ele não mandava notícias.